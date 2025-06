Idaho, imboscata contro i vigili del fuoco: due morti, ammazzato il killer

A Coeur d'Alene, nell'Idaho settentrionale, due vigilesse sono state uccise e un collega ferito in un'imboscata mentre rispondevano a una chiamata per un incendio in un'area escursionistica vicino ai laghi settentrionali. La polizia locale ha riferito che l'incendio è stato appiccato intenzionalmente per attirare i vigili del fuoco sul posto, dove sono stati attaccati da uno o più cecchini. Lo sceriffo della contea di Kootenai, Robert Norris, ha descritto la situazione come "in evoluzione", senza confermare il numero degli aggressori. Un uomo, ritenuto il cecchino, è stato trovato morto con un fucile ad alta potenza accanto, ma le indagini proseguono per chiarire i dettagli.

Il governatore dell'Idaho, Brad Little, ha definito l'attacco "atroce" e ha invitato i cittadini a pregare per le vittime e le loro famiglie, esprimendo solidarietà ai vigili del fuoco. Le autorità hanno ordinato ai residenti della zona di rimanere in casa per motivi di sicurezza. L'FBI sta collaborando con la polizia locale per indagare sull'accaduto, che ha scosso la comunità per la sua natura premeditata e violenta. L'episodio evidenzia i rischi affrontati dai soccorritori e solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree pubbliche frequentate, come quella teatro dell'agguato.