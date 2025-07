I kamikaze ignari di Putin: ecco come muoiono

La Russia starebbe arruolando giovani ucraini tramite Telegram, trasformandoli in inconsapevoli attentatori suicidi. Il londinese Guardian svela un'escalation delle operazioni di sabotaggio attribuite ai servizi d'intelligence russi. Il caso di Oleh, 19 anni, disoccupato originario dell'Ucraina orientale, è emblematico. Contattato tramite un canale Telegram che offriva lavoretti ben pagati, il ragazzo accetta di recarsi a Rivne per imbrattare una stazione di polizia con vernice spray in cambio di mille dollari.