L'annuncio di Trump: "Israele accetta la tregua di 60 giorni, ora tocca ad Hamas"

Israele ha accettato una tregua di due mesi a Gaza, come annunciato dal presidente statunitense Donald Trump su Truth, invitando Hamas ad accettare l’accordo per evitare un peggioramento della situazione. La proposta, mediata da Qatar ed Egitto, è stata finalizzata dopo un incontro tra rappresentanti israeliani e l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff.

La Cnn riferisce che il piano, affinato in mesi di negoziati, include la liberazione di ostaggi israeliani in cambio del rilascio di detenuti palestinesi, rispondendo ad alcune richieste di Hamas. Quest’ultima, tuttavia, punta a un cessate il fuoco permanente e alla fine definitiva del conflitto, e non ha ancora comunicato la sua decisione.Trump ha sottolineato l’importanza dell’accordo per la pace in Medio Oriente, mentre il ministro israeliano Ron Dermer ha discusso i dettagli a Washington. I media israeliani, come il Times of Israel e Canale 12, parlano di “progressi” nei negoziati, con una “dinamica positiva” nei contatti tra Israele, Qatar ed Egitto.

L’annuncio precede la visita del premier Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, prevista per il lunedì successivo.L’accordo rappresenta un passo verso la de-escalation, ma la risposta di Hamas resta cruciale. La proposta, sostenuta dall’amministrazione Trump, cerca di bilanciare le esigenze delle parti, con il Qatar e l’Egitto che presenteranno il documento finale. La situazione rimane incerta, in attesa della posizione ufficiale di Hamas e degli sviluppi del viaggio di Netanyahu.