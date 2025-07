Romania, orso uccide un turista italiano: "Eccolo viene verso di me"

Omar Farang Zin, 48enne italiano di Samarate, è morto il 3 luglio 2025 in Romania, attaccato da un’orsa sulla strada panoramica Transfăgărășan, nei pressi di Arefu, vicino alla diga di Vidraru. Motociclista appassionato, era in sosta con altri motociclisti stranieri quando l’animale, che stava cercando di nutrire, lo ha aggredito, trascinandolo per circa 60 metri in un burrone. Un breve video sul suo telefono, trovato dai soccorritori, ha catturato gli ultimi istanti prima dell’attacco, come riportato dal quotidiano romeno Gandul.

Nonostante l’intervento immediato, i soccorsi non hanno potuto salvare Omar, e il suo corpo, con numerose ferite da morso, è stato recuperato nel bosco e portato all’Istituto di medicina legale per l’autopsia.Omar, vedovo, lavorava per Sea a Malpensa, dove da autista di mezzi era diventato coordinatore di scalo. Amava viaggiare e gli animali, come dimostrato dai video e foto di orsi pubblicati sui social durante il suo viaggio sul Transfăgărășan, noto come “La Follia di Ceausescu”.

In un video del giorno precedente, Omar commentava entusiasta: "Ecco l’orso! Che bello! Sta venendo verso di me". La polizia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per chiarire le circostanze, mentre l’orsa è stata abbattuta dai cacciatori, come confermato dal sindaco di Arefu. La tragedia ha sconvolto la comunità, evidenziando i rischi degli incontri ravvicinati con la fauna selvatica.