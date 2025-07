Il 10 luglio 2025, a Kiev, il colonnello dell’SBU, gli 007 di Kiev, Ivan Voronich è stato ucciso con cinque colpi di pistola silenziata nel quartiere Golosiivsky. Lo ha annunciato il deputato ucraino Alexey Goncharenko su Telegram, mentre il blogger Anatoly Shariy ha identificato la vittima. Secondo il canale Telegram russo “Shot”, Voronich stava preparando operazioni di sabotaggio in Russia.

L’SBU ha confermato l’omicidio, avviando un’indagine penale, ma non ha specificato dettagli sull’arma usata. Un video di sorveglianza mostra un uomo aggredito nel parcheggio da un assalitore che poi fugge.Fonti ucraine, come Ukrainska Pravda, confermano l’identità di Voronich, ufficiale operativo senior del Centro Operazioni Speciali “Alpha” dell’SBU, coinvolto, secondo il canale pro-Cremlino Rybar, in attività di sabotaggio contro la Russia. Rybar suggerisce che l’omicidio potrebbe essere legato a conflitti interni in Ucraina o a operazioni dei servizi russi. Il corrispondente di guerra russo Alexander Kots ha definito l’uccisione “un buon segno”, sottolineando che i nemici non dovrebbero sentirsi al sicuro. L’SBU non ha rilasciato ulteriori dettagli sull’identità della vittima o sui moventi, ma il contesto suggerisce tensioni legate al conflitto russo-ucraino. L’omicidio, ripreso da una telecamera, evidenzia la brutalità dell’attacco e solleva interrogativi su possibili regolamenti di conti interni o azioni mirate da parte di forze esterne.