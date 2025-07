Namur, bimbo di 15 mesi muore in auto sotto il sole: dov'era il papà

A Namur, in Belgio, un bambino di 15 mesi è morto per ipertermia dopo essere stato dimenticato per ore in un’auto sotto il sole dal padre, che si era recato al lavoro senza lasciare il piccolo all’asilo. La tragedia, avvenuta il 17 luglio 2025, è stata confermata dalle autorità locali, che hanno avviato un’indagine per omicidio colposo. La Procura di Namur ha escluso il dolo, attribuendo il decesso al surriscaldamento corporeo, con temperature interne al veicolo che avrebbero superato i 30-32 gradi, mentre all’esterno si registravano circa 25 gradi. Il padre, secondo i media locali, avrebbe seguito la sua routine lavorativa, dimenticando il figlio nel parcheggio dell’azienda.

Questo incidente richiama la “forgotten baby syndrome”, un fenomeno psicologico legato a stress o routine ripetitive, che può portare anche genitori attenti a dimenticare i figli in auto. Casi simili si sono verificati in Italia, come a Marcon (Veneto) nel 2024, dove una bambina di un anno morì in circostanze analoghe. La vicenda ha suscitato commozione e acceso il dibattito sulla prevenzione, con appelli a utilizzare dispositivi di allarme come i “salva-bebè”, già obbligatori in alcuni Paesi. La Procura belga sta indagando per chiarire le circostanze, esaminando la routine familiare e possibili fattori di stress del genitore, sottolineando l’importanza di sensibilizzare sui rischi di lasciare bambini in auto senza ventilazione, anche per brevi periodi.