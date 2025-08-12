Libero logo
Il terrorista mascherato da giornalista? Ecco i due video che fanno discutere

martedì 12 agosto 2025
2' di lettura


La sinistra si batte il petto per Anas Al-Sharif, l'uomo ucciso in un'operazione dell'Idf a Gaza. I progressisti parlano di Al-Sharif come di un giornalista, ma la realtà a quanto pare è ben diversa. Per l'Idf la vittima si mascherava da "giornalista" di Al Jazeera ed era a capo di una cellula terroristica di Hamas, responsabile di attacchi missilistici contro civili israeliani e contro le truppe israeliane. Informazioni e documenti provenienti da Gaza, tra cui elenchi di personale, liste di addestramento dei terroristi e registri degli stipendi - per l'Idf - dimostrano che al-Sharif era un agente di Hamas dal 2013, integrato in Al Jazeera. E su X circolano almeno due clip discutibili. In una Al Sharif appare come unico "cronista" mentre vengono rilasciati alcuni ostaggi israeliani, nell'altra sposta con un braccio e senza alcun timore un terrorista di Hamas. Qui di seguito le due clip rilanciate anche dal cronista Rai Giovan Battista Brunori. 

Liste di proscrizione Caccia al sionista nel Pd

L'immagine del bimbo scheletrico Israele, Netanyahu mostra i falsi di Hamas in Italia

Guerra "Israele ha ucciso un giornalista". Ma l'Idf: "Terrorista"

