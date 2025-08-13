Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

L'Idf approva linee generali del piano per l’occupazione di Gaza

mercoledì 13 agosto 2025
L'Idf approva linee generali del piano per l’occupazione di Gaza

1' di lettura

Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha approvato il quadro generale del piano operativo delle Israel Defence Forces (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l'Idf sul suo canale Telegram. Durante la discussione, sono state presentate le azioni dell'Idf fino ad oggi, comprese le operazioni nell'area di Zeitoun iniziate ieri. Inoltre, spiega l'Idf, è stato presentato e approvato il concetto centrale del piano per le prossime fasi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive del livello politico.

Israele, Netanyahu mostra i falsi di Hamas in Italia

«Il nostro obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla da Hamas». Il primo ministro israeliano,...

Il Capo di Stato Maggiore ha sottolineato "l'importanza di aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione per il reclutamento delle riserve, garantendo al contempo il tempo necessario per riorganizzarsi e recuperare in vista delle prossime missioni". Intanto il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha affermato che il primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe sostituire il capo di stato maggiore dell'Idf Eyal Zamir se non licenzierà immediatamente i suoi consiglieri. "Se non annuncia immediatamente che sostituirà la sua cerchia politica di estrema sinistra, invito il primo ministro a sostituirlo immediatamente con un candidato che si batta per la vittoria, non con uno che, insieme ai suoi consiglieri, lavora per indebolire la leadership politica", ha detto Ben Gvir citato dal Times of Israel. 

Il terrorista mascherato da giornalista? Ecco i due video che fanno discutere

La sinistra si batte il petto per Anas Al-Sharif, l'uomo ucciso in un'operazione dell'Idf a Gaza. I progres...

Gaza Il terrorista mascherato da giornalista? Ecco i due video che fanno discutere

Liste di proscrizione Caccia al sionista nel Pd

L'immagine del bimbo scheletrico Israele, Netanyahu mostra i falsi di Hamas in Italia

tagisraele

Gaza Il terrorista mascherato da giornalista? Ecco i due video che fanno discutere

Liste di proscrizione Caccia al sionista nel Pd

L'immagine del bimbo scheletrico Israele, Netanyahu mostra i falsi di Hamas in Italia

ti potrebbero interessare

481x220

Il terrorista mascherato da giornalista? Ecco i due video che fanno discutere

3072x2048

Caccia al sionista nel Pd

Fausto Carioti
550x325

Israele, Netanyahu mostra i falsi di Hamas in Italia

Mauro Zanon
481x342

"Israele ha ucciso un giornalista". Ma l'Idf: "Terrorista"