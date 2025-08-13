L'Idf approva linee generali del piano per l’occupazione di Gaza

Il Capo di Stato Maggiore israeliano , Eyal Zamir, ha approvato il quadro generale del piano operativo delle Israel Defence Forces (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l'Idf sul suo canale Telegram. Durante la discussione, sono state presentate le azioni dell'Idf fino ad oggi, comprese le operazioni nell'area di Zeitoun iniziate ieri. Inoltre, spiega l'Idf, è stato presentato e approvato il concetto centrale del piano per le prossime fasi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive del livello politico.

Il Capo di Stato Maggiore ha sottolineato "l'importanza di aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione per il reclutamento delle riserve, garantendo al contempo il tempo necessario per riorganizzarsi e recuperare in vista delle prossime missioni". Intanto il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha affermato che il primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe sostituire il capo di stato maggiore dell'Idf Eyal Zamir se non licenzierà immediatamente i suoi consiglieri. "Se non annuncia immediatamente che sostituirà la sua cerchia politica di estrema sinistra, invito il primo ministro a sostituirlo immediatamente con un candidato che si batta per la vittoria, non con uno che, insieme ai suoi consiglieri, lavora per indebolire la leadership politica", ha detto Ben Gvir citato dal Times of Israel.