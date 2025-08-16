Anchorage, i dettagli del cerimoniale, messaggi cifrati per Putin: cosa significano

Al vertice Trump-Putin che si è svolto presso la base di Elmendorf-Richardson in Alaska nel 2025, i due leader sono scesi dai rispettivi aerei presidenziali e si sono incontrati su un tappeto rosso steso dai militari, un’immagine che ha suscitato indignazione in molti ucraini, secondo Sky News. Trump, arrivato per primo, ha atteso Putin applaudendolo mentre il leader russo, sorridente, si avvicinava. I due si sono stretti la mano a lungo, scambiandosi pacche sulle spalle, con Trump che ha reso un saluto militare. Entrambi in completi scuri – Trump con la sua cravatta rossa, Putin con una bordeaux – hanno camminato verso un podio con la scritta "Alaska2025", mentre aerei militari, tra cui un bombardiere B-2 e quattro F-35, sorvolavano la scena.

Tutti elementi di una scenografia costruita per lusingare il leader russo e in segno di rispetto verso il suo Paese. I russi sono molto attenti a questi dettagli e dunque Trump ha iniziato dalla forma. Da lì è partito il dialogo per poi entrare nella sostanza. Dopo il podio, i due sono saliti insieme sulla "Beast", l’auto presidenziale statunitense, ignorando quella russa. Il presentatore di Real America’s Voice ha elogiato Trump, definendolo "maestro degli accordi" e sottolineando che l’evento fosse il suo palcoscenico. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha ironizzato sui media occidentali, che, dopo aver descritto la Russia come isolata, hanno assistito al caloroso benvenuto riservato a Putin. Tuttavia, un ucraino intervistato da Sky News ha condannato l’evento, sottolineando le atrocità attribuite a Putin e criticando il tappeto rosso steso per lui.