Vladimir Putin, la smorfia davanti a tutti fa il giro del mondo

L’atteso incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump si apre con un’immagine singolare. In un filmato condiviso dal giornalista Aaron Rupar su X, i due leader sono seduti l’uno accanto all’altro di fronte a una platea di giornalisti insolitamente silenziosi. Solo quando Trump rompe il silenzio con un rapido “Thank you very much”, i reporter, in modo caotico e disordinato, tentano di porre domande a Putin. Tuttavia, i loro sforzi vengono ripetutamente bloccati da un membro dello staff presidenziale che, con un insistente “Thank you press”, zittisce la sala. Un momento particolarmente curioso si verifica quando le telecamere colgono una smorfia sul volto di Putin, seguita da una risposta ai giornalisti poco chiara e difficile da interpretare, che aggiunge un ulteriore velo di mistero all’atmosfera già tesa.L’evento, carico di aspettative, sembra orchestrato per mantenere un controllo rigido sull’interazione con la stampa, con il personale che limita le possibilità di dialogo. La scena, che alterna momenti di silenzio a tentativi scoordinati di fare domande, sottolinea la complessità e la delicatezza di questo vertice.