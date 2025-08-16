Putin-Trump, torna la teoria del complotto: "Quello non è lo Zar"

Altro giro, altra fake news che circola sui social media. Questa volta la bufala è incentrata sull'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska. La notizia, priva di fondamento, descrive una stretta di mano tra i due leader, trasmessa in diretta globale, e si focalizza su teorie del complotto secondo cui Putin avrebbe mandato una controfigura all’evento. A lanciare la folle teoria sono stati Igor Sushko e altri utenti, che ipotizzano la presenza di un sosia a causa di presunte anomalie nelle espressioni facciali e nella camminata di Putin. Tali teorie, diffuse sin dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, sono spesso sostenute da presunte rivelazioni dell’intelligence ucraina, che parlano di problemi di salute di Putin e dell’uso di controfigure.