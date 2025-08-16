Putin-Trump, torna la teoria del complotto: "Quello non è lo Zar"

Altro giro, altra fake news che circola sui social media. Questa volta la bufala è incentrata sull'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska. La notizia, priva di fondamento, descrive una stretta di mano tra i due leader, trasmessa in diretta globale, e si focalizza su teorie del complotto secondo cui Putin avrebbe mandato una controfigura all’evento. A lanciare la folle teoria sono stati Igor Sushko e altri utenti, che ipotizzano la presenza di un sosia a causa di presunte anomalie nelle espressioni facciali e nella camminata di Putin. Tali teorie, diffuse sin dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, sono spesso sostenute da presunte rivelazioni dell’intelligence ucraina, che parlano di problemi di salute di Putin e dell’uso di controfigure.
Tuttavia, non esistono prove concrete a supporto di queste affermazioni. "Chiunque ancora non capisca che questo è il sosia più sacrificabile di Putin è un idiota", scrive Jay in Kiev, altro account molto seguito. Questi osservatori si sono concentrati principalmente su un video che mostra Putin reagire con mimiche facciali "inusuali" alle domande dei giornalisti presenti. A destare "sospetti" anche la camminata del presidente russo. "Non la sua solita da soldato del KGB", hanno scritto altri. Un utente ha scritto: "Sì, è sicuramente il sosia. Il vero Putin probabilmente È in Alaska, ma nascosto da qualche parte".
Putin sent his body double to Alaska, who failed miserably under pressure from the US press corps.— Igor Sushko (@igorsushko) August 15, 2025
What a joke. pic.twitter.com/QgUtwOTWeM