Ucraina, il piano Usa dopo il vertice: "Garanzie di sicurezza per Kiev"

Gli Stati Uniti hanno proposto garanzie di sicurezza per l'Ucraina che sarebbero equivalenti all'Articolo 5, che stabilisce che se un alleato della Nato è vittima di un attacco armato, ogni altro membro dell'Alleanza sarà chiamato a considerarla un'aggressione contro tutti i membri. Lo hanno rivelato fonti diplomatiche occidentali dopo che i leader europei ha affermato in una nota congiunta che "non dovrebbero essere imposte limitazioni alle forze armate ucraine o alla sua cooperazione con Paesi terzi" e che "la Russia non può avere diritto di veto al percorso dell'Ucraina verso l'Ue e la Nato".
E su questo punto è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando a Speciale Tg4 la dichiarazione congiunta dei leader europei dopo il summit in Alaska: "Andremo avanti nel sostenere Kiev e a proporre una sorta di articolo 5 della Nato per far sì che l'Ucraina, anche in futuro, abbia un protezione anche militare da qualsiasi tentativo da parte della Federazione russa di ricominciare una guerra. E' importante che la proposta italiana, quella dell'articolo 5 bis modello Nato per l'Ucraina, sia diventata argomento all'ordine del giorno. Lo stesso Putin ha dovuto ammettere che la sicurezza dell'Ucraina deve essere fuori discussione".
Trump, la rivelazione sul vertice: "Solo una grande cosa ha impedito l'accordo"Nel corso di un’intervista con il commentatore conservatore Sean Hannity su Fox News, Donald Trump ha rivelato det...
Proprio questa ipotesi era stata evocata da Giorgia Meloni nella nota di questa mattina con cui ha commentato il vertice di Anchorage: "L’accordo è ancora complicato ma finalmente possibile - ha aggiunto Meloni - soprattutto in seguito allo stallo che si è creato da molti mesi lungo la linea del fronte. Solo l’Ucraina potrà trattare sulle condizioni e sui propri territori. Il punto cruciale rimane quello delle garanzie di sicurezza per scongiurare nuove invasioni russe ed è questo l’aspetto su cui si sono registrate ad Anchorage le novità più interessanti. Solo robuste e credibili garanzie in tal senso potranno prevenire nuove guerre ed aggressioni. A questo riguardo, il Presidente Trump ha oggi ripreso l’idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all’articolo 5 della NATO. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, USA compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo. Gli Stati Europei rimangono uniti nel sostegno all’Ucraina in questa fase di trattative. La strada per la pace non è semplice, ma è importante che sia stata intrapresa", ha affermato la premier.