Zelensky vestito così alla Casa Bianca. Gelo con il giornalista: "Ma tu no"

Clima decisamente più disteso nello Studio Ovale per Volodymyr Zelensky. Far meglio dello scorso marzo, quando il presidente ucraino fu rimproverato in mondovisione e quasi umiliato da Donald Trump e dal suo vice JD Vance non era impossibile, va detto, ma le cose nelle ultime ore sembrano migliorate sotto tutti i punti di vista. Anche quello dell'abbigliamento. Può sembrare una questione secondaria, ma non è così perché anche l'etichetta e la forma, qualche mese fa, erano diventate materia di terribile attrito tra Kiev e Washington. Restano scolpite nella pietra, infatti, le parole di Vance che al massimo della rabbia, di fronte a telecamere e giornalisti, aveva rimbrottato Zelensky per essersi presentato alla Casa Bianca nella sua ormai classica tenuta militare.

Nel secondo faccia a faccia, che potrebbe risultare decisivo per impostare poi nei prossimi giorni un trilatarele (si spera, risolutivo) con il presidente russo Vladimir Putin (e tutte le strade sembrano portare a Roma come sede del confronto sulla guerra in Ucraina iniziata 3 anni e mezzo fa), Zelensky arriva in completo non formale, ma quasi. Niente cravatta (come avevano chiesto, più scherzosamente, fonti più vicine a Trump poche ore prima del vertice), ma camicia e giacca nere.

Una combo total black sufficiente per accontentare Trump. Tanto che lo stesso Zelensky ha modo di ironizzare sul suo cambio d'abito, prendendo in giro il giornalista americano Brian Glenn che a suo tempo lo aveva criticato per l'outfit. "Io mi sono cambiato, tu sei sempre vestito uguale", ha detto il leader ucraino puntandogli il dito sotto al naso di un divertito Trump. E Glenn questa volta gli fa pure i complimenti: "Presidente sta benissimo".