Ucraina, lo sfregio di Putin a vertice in corso

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte - mentre erano in corso gli incontri a Washington tra Donald Trump, Volodymyr Zelesky ed i leader europei - con 10 missili e 270 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev.

Le difese aeree del Paese hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica sei missili e 230 velivoli senza pilota. Quattro missili e 40 droni sono stati colpiti in 16 località, mentre i detriti dei velivoli distrutti sono caduti in tre località. Inoltre sempre nella notte tra il 18 e il 19 agosto, mentre alla Casa Bianca si discuteva di possibili mediazioni per la pace, 186 scontri di combattimento sono stati registrati, riferisce lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. La Russia ha lanciato due attacchi missilistici e 78 raid aerei sul territorio ucraino, utilizzando quattro missili e sganciando 162 bombe aeree guidate. Vieppiù, le forze russe hanno utilizzato 5.489 droni d'attacco e condotto 5.350 bombardamenti su posizioni ucraine e aree popolate, di cui 86 con sistemi missilistici a lancio multiplo, secondo il resoconto dello Stato maggiore ucraino.



Gli attacchi aerei russi hanno preso di mira, in particolare, le aree di Hirky (regione di Sumy), Poliushkyne e Karabany (regione di Chernihiv), Prymorske e Novoandriivka (regione di Zaporizhzhia) e Antonivka (regione di Kherson). Inoltre, nei settori settentrionale di Slobozhanshchyna e Kursk si sono verificati sette scontri. Mosca ha lanciato 15 attacchi aerei, sganciato 18 bombe guidate ed effettuato 198 attacchi di artiglieria, di cui otto con MLRS.