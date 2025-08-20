Libero logo
Trump annulla le vacanze: "Voglio guadagnarmi il paradiso"

mercoledì 20 agosto 2025
1' di lettura

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato le sue vacanze di agosto nel suo resort di Bedminster per lavorare ai colloqui per porre fine alla guerra Ucraina-Russia. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Questo è normalmente il momento in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente", ha aggiunto Leavitt. Negli ultimi giorni, Trump ha piu' volte annunciato che sta lavorando per organizzare un incontro bilaterale tra Putin e Zelensky, seguito da un incontro trilaterale che lo coinvolgerebbe. Alla domanda sulla tempistica dell'incontro trilaterale, Leavitt ha risposto: "E' difficile giudicare. Penso che voglia prima vedere come va il faccia a faccia tra i due".

Intanto in un'intervista a Fox spiegando le sue motivazioni nel tentare di mettere fine alla guerra in Ucraina, il presidente Usa ha affermato: "Voglio andare in paradiso". Il presidente ha sottolineato di non aver chiamato Vladimir Putin mentre era nella stanza con gli europei alla Casa Bianca perché sarebbe stato "irrispettoso" per Putin. Infine ha aggiunto: "Ho detto a [Vladimir Putin] che organizzeremo un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky e che si sarebbero incontrati. Poi, dopo quell'incontro, se tutto andrà bene, guiderò io e chiuderemo la questione. Però, sapete, in questo caso bisogna essere in due per ballare. Devono avere almeno un certo tipo di rapporto, altrimenti stiamo solo sprecando tempo". 

