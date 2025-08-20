Trump annulla le vacanze: "Voglio guadagnarmi il paradiso"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato le sue vacanze di agosto nel suo resort di Bedminster per lavorare ai colloqui per porre fine alla guerra Ucraina-Russia. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Questo è normalmente il momento in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente", ha aggiunto Leavitt. Negli ultimi giorni, Trump ha piu' volte annunciato che sta lavorando per organizzare un incontro bilaterale tra Putin e Zelensky, seguito da un incontro trilaterale che lo coinvolgerebbe. Alla domanda sulla tempistica dell'incontro trilaterale, Leavitt ha risposto: "E' difficile giudicare. Penso che voglia prima vedere come va il faccia a faccia tra i due".