Putin scatena la tempesta di fuoco: colpita anche Odessa

L'Aeronautica militare ucraina ha riferito di attacchi russi nella notte con 93 droni di diverso tipo e due missili balistici Iskander-M. Le difese ucraine sono riuscite a neutralizzare uno dei missili e 62 droni, tra cui droni kamikaze nel nord e nell'est del Paese, secondo il rapporto preliminare diffuso dalle forze armate. L'altro missile e i restanti 31 droni hanno colpito 20 diverse localita'. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riferito che un drone su Okhtyrka, nella regione di Sumy, ha ferito 14 persone, tra cui un neonato di cinque mesi. A Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, un bombardamento ha danneggiato cinque condomini e almeno tre persone si trovano ancora sotto le macerie, prosegue Zelensky su X assicurando che continuano le operazioni di soccorso. "C'e' stato anche un attacco contro una stazione di distribuzione del gas nella regione di Odessa. I bombardamenti hanno colpito anche le regioni di Chernihiv, Kharkiv e Poltava", conclude il presidente.