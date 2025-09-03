Trump guasta la festa di Xi e Putin: "Saluti mentre cospirate contro di noi"

Con una doppia stretta di mano tra Xi e Putin si è conclusa la cerimonia per gli ottant’anni dalla vittoria cinese della seconda guerra mondiale in piazza Tienanmen, a Pechino. Il presidente cinese ha salutato anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. Poco prima sulla piazza erano sfilati vari armamenti tra cui il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari. "Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra".

Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare. "La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci" ha aggiunto. Xi ora sta passando in rassegna le truppe militari sulla sua auto scoperta. E dagli Usa è arrivata la stoccata di Donald Trump:""La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l'enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, augurando al presidente "Xi Jinping e al meraviglioso popolo cinese di vivere una giornata di festa grandiosa e duratura".

