Gli Usa affondano una barca al largo del Venezuela: "Solo l'inizio"

Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare nel sud dei Caraibi, affondando una barca e uccidendo undici presunti narcotrafficanti legati al Tren de Aragua, gruppo criminale venezuelano designato da Washington come “organizzazione terroristica straniera”. L’annuncio è stato dato dal presidente Donald Trump tramite un post su Truth Social, accompagnato da un video dell’attacco. L’operazione, eseguita dal Comando Sud (South showing), si è svolta in acque internazionali. Trump ha dichiarato: “Questa mattina presto, su mio ordine, le forze militari statunitensi hanno condotto un attacco cinetico contro narcotrafficanti identificati con certezza come appartenenti al Tren de Aragua nell’area di competenza del SOUTHCOM. Il TDA è un’organizzazione terroristica straniera designata, che opera sotto il controllo di Nicolas Maduro, responsabile di omicidi di massa, traffico di droga, traffico sessuale e atti di violenza e terrorismo negli Stati Uniti e nell’emisfero occidentale”.

Ha aggiunto: “L’attacco è avvenuto mentre i terroristi erano in mare in acque internazionali e trasportavano sostanze stupefacenti illegali diretti verso gli Stati Uniti. L’attacco ha provocato la morte di 11 terroristi. Nessun membro delle forze armate statunitensi è rimasto ferito nell’attacco”, concludendo con un monito: “Che questo serva da avvertimento a chiunque stia anche solo pensando di introdurre droga negli Stati Uniti d’America. STATE ATTENTI!”.Il Pentagono ha confermato l’azione, sottolineando il rafforzamento della presenza militare Usa nella regione con otto navi da guerra e un sottomarino nucleare. Tuttavia, il Venezuela ha contestato la versione americana. Il ministro Freddy Ñáñez ha definito il video “falso” e “generato dall’Intelligenza artificiale”, accusando gli Usa di menzogne: “Il segretario di Stato Marco Rubio continua a mentire al suo presidente”. Maduro, il 1° settembre, aveva denunciato la presenza militare Usa come “la maggiore minaccia degli ultimi cento anni contro il continente sudamericano”, ribadendo: “Il Venezuela non è una minaccia” e promettendo resistenza.