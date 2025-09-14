Charlie Kirk, il direttore dell'Fbi: "Ci rivedremo nel Valhalla", cosa significa

Kash Patel, direttore dell’FBI di origini indiane, ha sorpreso molti con un tributo all’influencer conservatore cristiano Charlie Kirk, assassinato alla Utah Valley University. Durante una conferenza stampa sull’arresto di Tyler Robinson, Patel ha concluso con: "Riposa ora, fratello. Abbiamo noi la guardia. Ci vediamo nel Valhalla". La frase ha generato dibattito per il riferimento al Valhalla, sala mitologica norrena dove i guerrieri caduti banchettano in attesa del Ragnarok. Patel, cresciuto in una famiglia induista del Gujarat, non ha mai discusso pubblicamente di religione, e Kirk era un attivista cristiano, rendendo il tributo teologicamente controverso.Molti su X hanno criticato o ironizzato sull’incongruenza: alcuni hanno ipotizzato che Patel si riferisse a una località indiana chiamata Valhalla, mentre altri hanno condiviso meme, come fotomontaggi di Patel in armatura vichinga.

Tuttavia, l’espressione "See you in Valhalla" è usata anche dai militari americani, specialmente dai Marines, come saluto ai commilitoni caduti, simbolo di fratellanza oltre la morte, indipendentemente dalla fede. Sebbene né Patel né Kirk fossero militari, il direttore dell’FBI potrebbe aver adottato questa tradizione per onorare Kirk. La frase, comunque, ha alimentato discussioni per la sua ambiguità culturale e religiosa, evidenziando il contrasto tra il background induista di Patel, la fede cristiana di Kirk e il riferimento a una mitologia estranea a entrambi.