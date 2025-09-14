Charlie Kirk, ecco chi è la coinquilina che ha incastrato il killer

Tyler Robinson, arrestato per l’omicidio dell’influencer conservatore Charlie Kirk, viveva con Lance Twiggs, una persona transgender di 22 anni in fase di transizione da uomo a donna, in un appartamento a St. George, Utah, condiviso con altre tre persone. Una fonte delle forze dell’ordine ha riferito al Washington Post che Twiggs ha avuto un ruolo chiave nell’indagine, consegnando all’FBI messaggi di testo in cui Robinson discuteva di come occultare l’arma usata nell’attacco.

Twiggs, descritta come una “wannabe gamer”, non era a conoscenza delle reali intenzioni di Robinson, secondo quanto emerso finora.Un parente di Twiggs ha confermato che i due erano coinquilini, ma non ha chiarito la natura della loro relazione, descrivendo Twiggs come la “ribelle” della famiglia. Non ha rilasciato commenti sulle opinioni politiche di Twiggs o sulla sua transizione. I vicini hanno riferito al Washington Post di aver notato, nelle settimane precedenti, un viavai di persone con targhe di altri stati nell’appartamento, definendo la situazione “strana e sospetta”. L’FBI sta proseguendo le indagini per chiarire ogni aspetto del caso, ma al momento il coinvolgimento di Twiggs sembra limitarsi alla collaborazione con gli investigatori ma non avrebbe avuto un ruolo attivo nella vicenda.