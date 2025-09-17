Israele penetra a Gaza City: assalto finale, aperta la strada per l'esodo

Sono circa 400.000 i palestinesi che finora hanno evacuato Gaza City, dopo l'avvio dell'operazione di conquista e le operazioni di terra da parte delle forze armate israeliane. Sono le nuove stime dell'Idf. Negli ultimi giorni, il flusso di persone che ha lasciato la città - rispetto al milione di residenti che ci vivevano - e' aumentato con decine di migliaia in fuga al giorno.

A causa del crescente numero di sfollati che intasano la strada costiera di Rashid, l'esercito ha annunciato questa mattina che aprira' una seconda via di evacuazione, su Salah a-Din, la principale autostrada nord-sud di Gaza, fino a mezzogiorno di venerdi'.Intanto i militari israeliani hanno aperto una seconda strada per facilitare l'esodo forzato dei residenti da Gaza City oltre a quella lungo la costa.

La Sala al Din, nel centro della regione, in direzione del sud della Striscia, rimarrà aperta da mezzogiorno di oggi fino a mezzogiorno di venerdì, ha reso noto il portavoce dell'Idf, Avichay Adraee, con un post in arabo su X. La strada lungo la costa è intasata di mezzi e persone che lasciano Gaza City in vista della seconda fase dell'occupazione delle forze dell'Idf. Nella notte sono proseguiti i bombardamenti israeliani della città, così come altre località della Striscia.