La Flotilla denuncia un altro attacco: "Ordigni e gas urticanti"

La Flotilla denuncia un nuovo attacco. Gli allarmi lanciati da chi è a bordo delle barche dirette a Gaza descrivono droni che sorvolano le barche, interferenze radio con musica ad alto volume e il lancio di ordigni, tra cui granate stordenti e gas urticanti, che hanno danneggiato alcune imbarcazioni, come la Otaria, dove si trovano i parlamentari italiani Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (5s), e altre barche come la Karma, la Yulara, la Maria Cristina, la Zefiro e la Ohwayla.
Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono significativi, e alcune imbarcazioni potrebbero dover fare scalo a Creta per riparazioni. Secondo Maria Elena Delia, portavoce italiana a bordo della Otaria, l’attacco è iniziato con droni che hanno intensificato i sorvoli, seguiti da esplosioni che hanno costretto gli equipaggi a prepararsi a qualsiasi evenienza. a Flotilla "ha già allertato la Farnesina", ha spiegato la Delia, "quello che sta accadendo è di una gravità senza precedenti".
Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che si trova in missione a New York per l’assemblea generale Onu, ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza.