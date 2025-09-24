La Flotilla denuncia un altro attacco: "Ordigni e gas urticanti"

La Flotilla denuncia un nuovo attacco. Gli allarmi lanciati da chi è a bordo delle barche dirette a Gaza descrivono droni che sorvolano le barche, interferenze radio con musica ad alto volume e il lancio di ordigni, tra cui granate stordenti e gas urticanti, che hanno danneggiato alcune imbarcazioni, come la Otaria, dove si trovano i parlamentari italiani Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (5s), e altre barche come la Karma, la Yulara, la Maria Cristina, la Zefiro e la Ohwayla.

Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono significativi, e alcune imbarcazioni potrebbero dover fare scalo a Creta per riparazioni. Secondo Maria Elena Delia, portavoce italiana a bordo della Otaria, l’attacco è iniziato con droni che hanno intensificato i sorvoli, seguiti da esplosioni che hanno costretto gli equipaggi a prepararsi a qualsiasi evenienza. a Flotilla "ha già allertato la Farnesina", ha spiegato la Delia, "quello che sta accadendo è di una gravità senza precedenti".