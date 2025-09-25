Verso il processo a Begoña Gómez Sanchez annaspa

Il termine legale è malversazione di fondi pubblici, reato che configura l’utilizzo illecito di contributi o finanziamenti pubblici. Ed è l’accusa con la quale ieri è stata rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez: secondo il giudice Juan Carlos Peinado, avrebbe fatto uso indebito di risorse pubbliche affidando alla sua assistente Cristina Álvarez, dipendente dello Stato, compiti attinenti alla sfera personale e non al suo ruolo istituzionale. Una vicenda che coinvolge anche il delegato del governo per la città di Madrid, Francisco Martín, che tra il 2021 e il 2023 ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell’Ufficio del primo ministro.

Salvo ricorsi, l’imputata dovrà comparire di fronte a una giuria popolare, che sarà incaricata di decidere se sia colpevole o meno. Nel frattempo, la notizia ha contribuito ad alimentare l’acceso dibattito politico che perseguita Sánchez: è sempre più lunga la lista di persone a lui vicine finite al centro di indagini e procedimenti giudiziari. Dalle influenze indebite alla corruzione, dalle tangenti ai contratti irregolari, i nomi comprendono il fratello del primo ministro, David Sánchez, l’ex segretario organizzativo del Partito socialista spagnolo, il potente Santos Cerdán León, nonché l’ex ministro dei Trasporti, José Luis Ábalos Meco, oltre a una serie di imprenditori con forti legami con gli esecutivi guidati da Sánchez.