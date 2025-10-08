Hamas-Israele: scambiate le liste di ostaggi e prigionieri

Taher Al-Nounou, alto funzionario di Hamas, ha dichiarato che i negoziatori del suo gruppo e di Israele si sono scambiati gli elenchi dei prigionieri e degli ostaggi che verrebbero rilasciati qualora si raggiungesse un accordo durante i colloqui di cessate il fuoco in corso in Egitto.

Al-Nounou ha anche affermato che Hamas è ottimista riguardo al raggiungimento di un accordo, sottolineando che il gruppo ha dimostrato il necessario ottimismo. Intanto Fadwa Barghouti, moglie del politico palestinese Marwan Barghouti, in carcere da oltre 23 anni in Israele, ha lasciato Ramallah ieri sera ed è arrivata al Cairo. Lo ha riferito una fonte palestinese a Ynet . L'arrivo in Egitto della donna, ha sottolineato un'altra fonte, "suscita notevole interesse nel contesto dei negoziati per un accordo, in cui Hamas insiste per il rilascio di Barghouti".