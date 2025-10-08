Libero logo
Hamas-Israele: scambiate le liste di ostaggi e prigionieri

di
mercoledì 8 ottobre 2025
(Ansa)

1' di lettura

Taher Al-Nounou, alto funzionario di Hamas, ha dichiarato che i negoziatori del suo gruppo e di Israele si sono scambiati gli elenchi dei prigionieri e degli ostaggi che verrebbero rilasciati qualora si raggiungesse un accordo durante i colloqui di cessate il fuoco in corso in Egitto.

Al-Nounou ha anche affermato che Hamas è ottimista riguardo al raggiungimento di un accordo, sottolineando che il gruppo ha dimostrato il necessario ottimismo. Intanto Fadwa Barghouti, moglie del politico palestinese Marwan Barghouti, in carcere da oltre 23 anni in Israele, ha lasciato Ramallah ieri sera ed è arrivata al Cairo. Lo ha riferito una fonte palestinese a Ynet . L'arrivo in Egitto della donna, ha sottolineato un'altra fonte, "suscita notevole interesse nel contesto dei negoziati per un accordo, in cui Hamas insiste per il rilascio di Barghouti".

Pro-Pal, l'antisemitismo dei cattivi maestri

I cattivi maestri creano mediocri studenti. O, peggio, ideologicamente faziosi. Dopo aver visto striscioni e cartelli ch...

Infine il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha visitato questa mattina il Monte del Tempio a Gerusalemme durante la festività di Sukkot, dove ha pregato per "la vittoria nella guerra, la distruzione di Hamas e il ritorno degli ostaggi". Lo ha reso noto il suo ufficio, aggiungendo che stamattina presto, il ministro di estrema destra ha pregato presso il Muro Occidentale insieme ai colleghi parlamentari di Otzma Yehudit, i deputati Amichai Eliyahu e Limor Son Har-Melech.

Gaza, Hamas ai colloqui: "Rilascio dell'ultimo ostaggio nel giorno del ritiro dell'Idf"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dice ottimista. Per lui esiste una "reale possibilità" ...

Presidente egiziano Gaza, il presidente egiziano al-Sisi: "Dal vertice di pace parole incoraggianti"

A Gaza Gaza, i palestinesi chiedono un cessate il fuoco: “Due anni di sofferenza”

Otto imbarcazioni Flotilla, intercettate dall'esercito israeliano le barche della nuova spedizione

Gaza, il presidente egiziano al-Sisi: "Dal vertice di pace parole incoraggianti"

Gaza, i palestinesi chiedono un cessate il fuoco: “Due anni di sofferenza”

Flotilla, intercettate dall'esercito israeliano le barche della nuova spedizione

Francesca Albanese, il figlio di Liliana Segre: "È ossessionata da mia madre"

Maria Pia Petraroli