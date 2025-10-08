Hamas e Israele, i 20 ostaggi e il nodo Barghouti: le trattative

Hamas ha fornito informazioni su "circa 20 ostaggi ancora in vita": lo hanno dichiarato funzionari israeliani a Channel 12. Il rapporto aggiunge che il gruppo terroristico palestinese afferma di essere ancora alla ricerca di alcuni degli ostaggi uccisi - Israele ha confermato la morte di 26 dei 48 ostaggi - e che non è chiaro se tutti possano essere localizzati. E' uno dei punti cruciali nella difficile strada verso l'approvazione del piano di pace ideato da Donald Trump e accettato dal premier israeliano Bibi Netanyahu, al centro delle trattative serrate tra le parti in causa in corso in queste ore a Sharm el Sheik alla presenza dei due inviati del presidente Usa, il capo-negoziatore israeliano e il premier qatarino.

Egitto e Qatar, paesi mediatori, hanno concesso a Israele e Hamas tempo fino a venerdì mattina per firmare la prima fase dell'accordo per Gaza. Lo ha riferito una fonte egiziana a Sky News Arabia, anche se non è del tutto chiaro quali sarebbero le conseguenze del superamento di quella scadenza, soprattutto per Israele. Tuttavia ciò dimostra la volontà di concludere rapidamente la fase di rilascio degli ostaggi e dei prigionieri, nonché quella di ridispiegamento dell'Idf.