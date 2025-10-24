William sgancia la bomba finale su Harry

Nel programma The Reluctant Traveler su Apple TV+, il principe William, intervistato da Eugene Levy, ha parlato di un "cambiamento definitivo e necessario" per la monarchia, scatenando speculazioni su una possibile revoca dei titoli di duca e duchessa di Sussex a Harry e Meghan Markle.La frase arriva dopo la rinuncia del principe Andrea al ducato di York, in seguito alle accuse choc di Virginia Giuffre. Da quando i Sussex si sono trasferiti in California nel 2020, abbandonando gli obblighi reali, i rapporti con William si sono raffreddati. Una fonte del National Examiner rivela che l’erede al trono, una volta re, intende togliere loro i titoli nobiliari, soprattutto ora, per ridimensionarne il ruolo pubblico, visto come estraneo alla Corona.
Al contrario, re Carlo III e Harry mostrano segnali di riavvicinamento. A settembre 2025, un incontro privato a Londra ha permesso di "chiarire" le divergenze, aprendo a una possibile distensione. Carlo spingerebbe William a ricucire con il fratello, ma le tensioni fraterne restano profonde, complicando il futuro della famiglia reale e alimentando dibattiti su modernizzazione e unità della monarchia.