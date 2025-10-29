Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

"Il cessate il fuoco non è a rischio", assicura Donald Trump. Certo è che il bilancio del nuovo raid di Israele su Gaza, iniziato martedì sera, è già pesante: tra 60 e 65 vittime, almeno per il momento. Il presidente degli Stati Uniti, a bordo di Air Force One diretto in Corea del Sud, ha commentato: "Hanno eliminato un soldato israeliano, quindi gli israeliani hanno reagito e dovevano reagire. Quando succede, devono rispondere".

Il presidente ha aggiunto però che "nulla metterà a rischio il cessate il fuoco. Hamas rappresenta solo una piccola parte della pace in Medio Oriente e deve comportarsi di conseguenza". "Se dovessimo, elimineremmo Hamas molto facilmente, e sarebbe la sua fine. Preferiremmo di no. Abbiamo stretto un accordo con loro", ha avvertito Trump.

I nuovi attacchi israeliani sono scattati come detto martedì sera su ordine del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, contro diversi obiettivi della Striscia. A far decidere Israele per l'attacco, come detto, la morte in un soldato "ucciso in combattimento martedì nella Striscia di Gaza meridionale". Lo Stato ebraico accusa infatti Hamas di aver attaccato le sue truppe di stanza nel quadrante meridionale dell'enclave in violazione dell'accordo di cessate il fuoco, una ricostruzione negata dal movimento islamista palestinese. Secondo un rapporto aggiornato alle prime ore di oggi dalla protezione civile locale, l'azione militare israeliana avrebbe provocato la morte anche di 22 bambini. Secondo le stesse fonti, si conterebbero inoltre almeno 200 feriti.

Cauto anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, secondo cui "Il cessate il fuoco sta tenendo. Ciò non significa - ha aggiunto - che non ci saranno piccole scaramucce qua e là". Vance ha spiegato che sarebbe stato Hamas "o qualcun altro" ad assassinare un soldato israeliano. "Dunque, ci aspettiamo che gli israeliani reagiscano, ma credo che la pace resisterà nonostante tutto".