Trump e Xi Jinping, "c'è l'accordo": dai dazi all'Ucraina, il patto Usa-Cina

giovedì 30 ottobre 2025
Accordo in vista tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano e quello cinese si sono incontrati per un paio d'ore in Corea del Nord e da ambo i lati filtra un deciso ottimismo. Il vertice si è incentrato su questioni economico-finanziarie, ma anche strategiche. E promette di avere ripercussioni anche sull'Europa. Stati Uniti e Cina "lavoreranno insieme" sulla guerra in Ucraina, ha infatti annunciato Trump prima di tornare negli Stati Uniti. 

Parlando a bordo dell'Air Force One, il capo della Casa Bianca avrebbe anche affermato che i dazi statunitensi sulla Cina saranno ridotti dal 57% al 47%. Questo è stato solo un primo passo: Trump dovrebbe recarsi in Cina ad aprile mentre Xi dovrebbe contraccambiare la visita negli Stati Uniti in un secondo momento. Secondo Trump Washington e Pechino firmeranno "un accordo commerciale molto presto" e non sarebbero rimasti ostacoli su questo punto. L'accordo dovrebbe restare in vigore per almeno un anno.

A inizio incontro Xi ha detto a Trump che è stato "un piacere vederlo" e che Stati Uniti e Cina "dovrebbero essere partner e amici". Il presidente americano ha dichiarato di aspettarsi un "incontro di grande successo" con il suo omologo cinese che ha descritto come un "negoziatore molto duro". "Lo sviluppo della Cina va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l'America", ha quindi aggiunto Xi Jinping, dicendosi "pronto a continuare a lavorare con te per costruire una solida base" di rapporti bilaterali anche se le due Superpotenze "non sempre la vedono nello stesso modo".

Trai punti dell'accordo ci sarebbe anche l'intesa sulla riduzione dei dazi sul fentanyl sulla Cina al 10%. La controversia, ha aggiunto il presidente americano, è stata "risolta".

