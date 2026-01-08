Principe Andrea, riciclaggio di soldi sporchi dal Kazakhstan?

Un’inchiesta della BBC ha rivelato nuovi dettagli sul controverso acquisto della villa di Sunninghill Park da parte del principe Andrea, fratello del re Carlo. Secondo quanto ricostruito, nel 2007 Andrea avrebbe ricevuto 15 milioni di sterline per la proprietà da Timur Kulibayev, genero dell’ex presidente del Kazakhstan, tramite fondi provenienti da una società coinvolta in casi di corruzione.

L’indagine della BBC sottolinea come il pagamento, originariamente collegato a transazioni opache, sia avvenuto attraverso società offshore e canali finanziari internazionali, sollevando interrogativi sulle fonti dei fondi e sulla loro legittimità. Kulibayev è attualmente sotto indagine anche in Italia per presunti episodi di corruzione e riciclaggio, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla vicenda.

Sunninghill Park, acquistata da Andrea con questi fondi, è stata spesso oggetto di attenzioni mediatiche per i legami tra la famiglia reale britannica e investimenti privati provenienti da oligarchi stranieri. L’inchiesta della BBC riporta all’attenzione il tema delle relazioni finanziarie tra membri della monarchia e investitori internazionali e i potenziali rischi reputazionali legati a transazioni poco trasparenti.