Iran, "la guerra durerà 4 o 5 settimane". Trump, 3 scelte per il dopo-Khamenei: la diretta

Il terzo giorno di guerra in Iran si apre con la controffensiva di Hezbollah, che dal Libano ha attaccato Israele. Operazioni militari in tutto il Golfo, con i "Proxy" di Teheran in azione. Nodo-successione: dopo Khamenei "ho tre ottime scelte per guidare il Paese", ha spiegato Donald Trump. La guerra, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, "durerà anche quattro-cinque settimane" se necessario. Segui qui la diretta della giornata:

Ore 6.02: Larijani smentisce il Wsj, "non tratteremo con gli Usa" - Il segretario del Supremo consiglio nazionale iraniano di sicurezza iraniana, Ali Larijani, ha smentito le indiscrezioni del Wall Street Journal secondo cui starebbe tentando di riannodare le trattative con gli Stati Uniti sul nucleare. "Non negozieremo con gli Stati Uniti", ha scritto su X a commento di un post che citava l'articolo del Wsj.

Ore 6.00: Trump, "tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran" - Il presidente americano Donald Trump "mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale". Lo riporta Jonathan Karl di Abc News, in un post su X, secondo cui Trump ha detto che "l'attacco ha avuto un tale successo che ha eliminato la maggior parte dei candidati. Non sarà nessuno di quelli a cui avevamo pensato perché sono tutti morti". Sulla morte di Khamenei e l'ipotesi di complotto contro il tycoon: "L'ho preso prima che lui prendesse me. Ci hanno provato due volte. Beh, l'ho preso prima io".

Ore 5.49: Axios, attacco previsto per il 21 febbraio ma ritardato - Stati Uniti e Israele avevano inizialmente pianificato di attaccare l'Iran una settimana prima di quanto hanno fatto, ma hanno rimandato per ragioni operative e di intelligence. Lo riporta Axios citando alti funzionari statunitensi e israeliani. Il ritardo, sottolinea Axios, ha dato al presidente americano Donald Trump un'altra settimana per scegliere tra le due strade parallele - diplomazia e guerra - che aveva percorso per quasi due mesi. E reso l'ultimo round di negoziati sul nucleare a Ginevra molto più importante poiché aveva dato all'Iran un'ultima possibilità di raggiungere un accordo. Dopo che il secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran si è concluso senza progressi significativi il 17 febbraio, gli strateghi militari statunitensi e israeliani si stavano preparando a lanciare gli attacchi quattro giorni dopo, sabato 21 febbraio. Ma il via libera non è mai arrivato. Uno dei motivi principali è stato il maltempo nella regione. Ma anche a un migliore coordinamento delle forze Usa con quelle israeliane.

Ore 5.35: Raid israeliani su Beirut in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah - Aerei da combattimento israeliani hanno bombardato la capitale del Libano, Beirut, dopo che il partito militante sciita Hezbollah ha lanciato un attacco con razzi e droni contro una base militare nei pressi di Haifa, nel nord di Israele. Il gruppo alleato dell'Iran ha riferito nelle prime ore di oggi che l'operazione è stata condotta come ritorsione per l'uccisione della guida suprema iraniana, Ali Khamenei, "in difesa del Libano e del suo popolo" e "in risposta alle ripetute aggressioni israeliane".

Ore 5.29: Trump alla Abc, contattato da Teheran - Il presidente americano Donald Trump ha rivelato di essere stato contattato da qualcuno nel governo iraniano. "Qualcuno all'interno del governo iraniano mi ha contattato", ha detto al corrispondente dell'Abc alla Casa Bianca, a quanto riferito dallo stesso giornalista, "Probabilmente non dovrei dirvi chi è, ma non riferisce più rapporto al leader supremo", ha detto.

Ore 5.23: Trump avverte, "probabili" ulteriori vittime Usa - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito che è "probabile" che altri militari statunitensi perdano la vita nel corso delle ostilità contro l'Iran, iniziate sabato a seguito dei raid preventivi di Usa e Israele contro la Repubblica islamica. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha confermato sinora la morte in azione di tre militari statunitensi e il grave ferimento di altri cinque, mentre "diversi" altri hanno riportato ferite lievi da schegge e commozioni cerebrali. "Preghiamo per la piena guarigione dei feriti e inviamo il nostro immenso amore e l'eterna gratitudine alle famiglie dei caduti", ha detto Trump in un video pubblicato sulla piattaforma sociale Truth. "E purtroppo, è probabile che ce ne saranno altri, prima che finisca. E' così che vanno le cose. Probabilmente ce ne saranno altri, ma faremo tutto il possibile perché ciò non accada".

Ore 5.03: Esplosione nella base aerea britannica di RAF Akrotiri a Cipro - Una potente esplosione è stata segnalata presso la base aerea militare britannica di RAF Akrotiri, situata sull’isola di Cipro. La notizia è stata riportata dal portale locale In-Cyprus, che ha citato fonti mediatiche regionali. Secondo quanto riferito, dopo l’esplosione sarebbero risuonate le sirene di allarme e diversi aerei avrebbero iniziato a decollare dall’aeroporto della base. L’emittente israeliana Channel 14 ha parlato di una forte detonazione udita nell’area militare. In precedenza, il quotidiano Cyprus Mail aveva riferito che era stata dichiarata una “minaccia alla sicurezza” nelle basi britanniche di Akrotiri e Dhekelia. L’allerta sarebbe stata diffusa poco prima della mezzanotte locale, con istruzioni al personale di rientrare nelle proprie abitazioni e rimanervi fino a nuovo avviso. A chi si trovava già all’interno della base sarebbe stato consigliato di allontanarsi dalle finestre e di cercare riparo dietro strutture solide in attesa di ulteriori indicazioni. Nel frattempo, il primo ministro britannico Keir Starmer aveva dichiarato in un videomessaggio che il Regno Unito aveva approvato una richiesta degli Stati Uniti per l’utilizzo delle basi militari britanniche in operazioni contro obiettivi missilistici in Iran. Le autorità non hanno ancora diffuso un bilancio ufficiale sull’accaduto. La situazione resta in evoluzione, mentre le misure di sicurezza rimangono rafforzate nell’area delle basi britanniche sull’isola.

Ore 4.59: Trump, "ho 3 ottime scelte per guidare l'Iran" - Il presidente americano Donald Trump ha assicurato di avere in mente tre persone che potrebbero guidare l'Iran dopo la morte di Ali' Khamenei. "Ho tre ottime scelte", ha detto in una breve intervista al New York Times. Nella conversazione di circa sei minuti, a detta del giornale Trump ha offerto diverse visioni apparentemente contraddittorie su come il potere potrebbe essere trasferito a un nuovo governo o gestito dalla struttura esistente, o se le autorità possano essere rovesciate. Incalzato i suoi piani per una transizione di potere, Trump ha detto di sperare che le forze militari dell'elite iraniana - compresi gli ufficiali del corpo delle Guardie rivoluzionarie - depongano le armi. "Quello che abbiamo fatto in Venezuela, credo, è lo scenario perfetto, perfetto", ha assicurato Trump. Il Presidente ha detto di essere aperto a revocare le sanzioni all'Iran se la nuova leadership si mostrerà un partner pragmatico, ma si è rifiutato di chiarire come o se la sua amministrazione difenderebbe il popolo iraniano se dovesse rovesciare l'attuale governo. "Non prendo un impegno in un modo o nell'altro; è troppo presto", ha spiegato, "abbiamo del lavoro da fare e lo abbiamo fatto molto bene. Direi che siamo abbastanza in anticipo sui tempi previsti".

Ore 4.43: Trump, "guerra di 4 o 5 settimane" - "La guerra durerà 4 o 5 settimane". A riferirlo è stato il presidente americano, Donald Trump, in una breve intervista al New York Times. "Non sara' difficile" per Israele e gli Stati Uniti mantenere l'intensità della battaglia, ha detto, "abbiamo enormi quantità di munizioni immagazzinate in tutto il mondo in diversi paesi". Ma certo questo potrebbe costare in termini di vite umane. La sua amministrazione si aspettava più vittime, sulla base delle stime offerte dal Pentagono, anche se "tre sono troppe per quanto mi riguarda".