Iran, la diretta. Raid israeliani su Beirut e Teheran, pioggia di missili su Kuwait e Arabia Saudita

L'undicesimo giorno della guerra contro l'Iran segna l'escalation più intensa finora. Gli USA hanno condotto l'attacco più massiccio dall'inizio del conflitto, colpendo oltre 5.000 target totali, droni e basi iraniane. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha definito l'offensiva "la più intensa" elencando tutti i target colpiti. In risposta, l'Iran ha lanciato una ondata di missili pesanti multi-warhead verso Israele.



Ore 5.55 - Capo della polizia iraniana: “Chi protesta sarà considerato un nemico”

Ahmad-Reza Radan, ha minacciato una repressione durissima in caso di nuove manifestazioni contro il regime. Radan ha dichiarato alla televisione pubblica di Teheran che "chiunque esca fuori su richiesta del nemico verrà considerato un nemico e non un dimostrante. Il dito delle forze di sicurezza è sul grilletto", ha aggiunto.

Ore 4.05 - Ministero saudita, “intercettati due droni diretti verso un giacimento petrolifero”

Il ministero della Difesa saudita afferma che le difese militari del Paese hanno intercettato due droni diretti verso un giacimento petrolifero, secondo quanto riporta Afp. L'impianto è quello di Shaybah, nell'est del Paese. Questo gigantesco giacimento, situato vicino al confine con gli Emirati Arabi Uniti, è già stato preso di mira più volte dall'Iran dall'inizio dell'offensiva israelo-americana.

Ore 3.35 - Tv iraniana: “lanciato attacco più violento da inizio guerra”

“L'attacco missilistico lanciato stanotte dall'Iran contro obiettivi statunitensi e israeliani è stato il più violento e intenso dall'inizio della guerra". Lo afferma la televisione pubblica di Teheran. L'attacco, secondo un comunicato dei Guardiani della Rivoluzione, è durato tre ore e ha preso di mira Tel Aviv sud, Gerusalemme ovest e Haifa. Sono stati attaccati anche "numerosi obiettivi statunitensi a Erbil", nel Kurdistan iracheno, e la base navale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein, dicono i pasdaran.

Ore 2.47 - Iran, “lanciati attacchi su larga scala su obiettivi americani e israeliani”

Iran afferma di aver effettuato attacchi su larga scala contro obiettivi statunitensi e israeliani. Lo riporta Afp che cita come fonti media statali iraniani.

Ore 1.30 - L'Arabia Saudita abbatte sei missili balistici iraniani

"Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan". Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa in una nota, come riportato dalla Tass.

Ore 00.46 - Pasdaran, attaccate basi americane in Bahrein e Iraq

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno affermato di aver attaccato con missili basi statunitensi in Bahrein e nel Kurdistan iracheno. Lo riferisce un comunicato dei pasdaran diffuso da Tasnim, l'agenzia stampa a loro affiliata. Nel dettaglio, secondo la nota, sarebbero state colpite la base della quinta flotta Usa in Bahrein e tre strutture in Iraq.