Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump "vuole occupare l'isola di Kharg"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Washington è in contatto con l'Iran, ma che Teheran "non è ancora pronta" a un accordo per porre fine al conflitto. "Sì, stiamo parlando con loro", ha detto il presidente Usa parlando ai giornalisti a bordo dell'aereo presidenziale, senza fornire dettagli sulla natura dei contatti, ma aggiungendo di ritenere che l'Iran "non sia ancora pronto", pur essendo "abbastanza vicino" a un'intesa. Il presidente ha inoltre affermato di non essere certo di voler concludere un accordo, dal momento che gran parte della leadership iraniana sarebbe stata uccisa nei raid lanciati da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, tra cui la guida suprema Ali Khamenei. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha tuttavia smentito l'esistenza di negoziati con Washington, dichiarando che Teheran non ha interesse a colloqui con gli Stati Uniti. Segui qui la diretta della giornata:



Trump valuta l'occupazione dell'isola di Kharg

Trump sta valutando la possibilità di impadronirsi del deposito petrolifero strategico iraniano sull'isola di Kharg, un'operazione che richiederebbe la presenza di truppe statunitensi sul terreno. Lo afferma Axios. Controllare l'isola sarebbe importante visto che i prezzi del petrolio e del gas sono in aumento a causa del protrarsi del blocco iraniano dello stretto del Golfo, che soffoca una quota significativa dell'offerta mondiale di greggio.

L'Arabia Saudita intercetta nella notte più di 60 droni

L'Arabia Saudita ha intercettato più di 60 droni dalla mezzanotte. E' il conteggio del Ministero della Difesa diffuso oggi. Il Ministero della Difesa saudita ha pubblicato una serie di dichiarazioni su X in cui descrive l'intercettazione di un totale di 61 droni nella parte orientale del Paese nelle prime ore di lunedì mattina.

"La lettera segreta di Hamas a Mojtaba"

Hamas ha incoraggiato l'Iran ad "attivare tutti i fronti" in una lettera segreta inviata alla nuova Guida Suprema del regime, Mojtaba Khamenei. Lo riportano i media israeliani. La lettera segreta ha fatto seguito a una dichiarazione pubblica rilasciata da Hamas sabato, in cui il gruppo terroristico esortava l'Iran a non prendere di mira i paesi vicini del Golfo, si legge sul Jerusalem Post. "Pur affermando il diritto dell'Iran a rispondere a questa aggressione con tutti i mezzi disponibili, in conformità con le norme e le leggi internazionali, il gruppo invita i nostri fratelli in Iran a non prendere di mira i paesi vicini", ha dichiarato Hamas nella sua risposta pubblica, più misurata. La lettera segreta, d'altro canto, presentava un volto di Hamas ben meno diplomatico, annunciando la sua intenzione di non lasciarsi disarmare. "Il movimento Hamas si schiera oggi con tutto il suo peso a sostegno della vostra saggia leadership di fronte all'anarchia 'sionista-americana'", ha proclamato Hamas. La lettera ha inoltre criticato i Paesi del Golfo che hanno avviato processi di normalizzazione con Israele, definendoli parte di un "campo perdente".

Iran: nuovi raid su Teheran, colonne di fumo nella capitale

Nuovi attacchi aerei hanno colpito Teheran nelle ultime ore, tra i più intensi dall'inizio del conflitto, secondo corrispondenti dell'emittente televisiva in lingua araba "Al Jazeera". Colonne di fumo sono state visibili durante la notte da diversi punti della capitale. I bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele continuano a colpire il Iran, mentre cresce la preoccupazione tra la popolazione: oltre tre milioni di persone risultano sfollate a causa degli attacchi, e almeno 1.500 civili avrebbero perso la vita.