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Donald Trump: "Il Papa deve capire che l'Iran non avrà il nucleare. Accordo vicino"

giovedì 16 aprile 2026
Donald Trump: "Il Papa deve capire che l'Iran non avrà il nucleare. Accordo vicino"

1' di lettura

Donald Trump dopo lo scontro con Papa Leone XIV torna a parlare del Pontefice e lo fa a modo suo: diretto. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non reputare necessario un incontro con Papa Leone per chiarire le loro divergenze. Parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, Trump ha aggiunto: "E' molto importante che il Papa capisca che l'Iran ha ucciso 42 mila persone totalmente disarmate, erano manifestanti, l'Iran non può avere un'arma nucleare. Ogni Paese, compresa l'Italia dove lui vive, sarebbe in pericolo".

Poi parlando anche della tregua tra Libano e Israele, il presidente americano ha anche fatto il punto sulla crisi iraniana: "Stiamo procedendo bene, ve lo assicuro", ha detto Trump ai giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca. "Non sono certo che sia necessario prorogarlo", ha aggiunto il presidente. Secondo Trump, l'Iran è ansioso di concludere un accordo e ha fatto intendere di essere "disposto a fare oggi cose che non era disposto a fare due mesi fa". E tuttavia, ha detto il presidente, "se non ci sarà un accordo, i combattimenti riprenderanno".

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Infine ha aggiunto: "L'Iran non avrà mai armi nucleari. Non esiste un limite di 20 anni. Abbiamo una dichiarazione molto potente, non avranno armi nucleare neanche tra più di 20 anni". Bisognerà attendere i prossimi giorni se con queste parole potrebbe chiudersi il conflitto nel golfo e la relativa crisi che ne deriva sul fronte energetico.

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