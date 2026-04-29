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Ibiza, italiano di 30 anni pugnalato a morte nella zona della movida

mercoledì 29 aprile 2026
Ibiza, italiano di 30 anni pugnalato a morte nella zona della movida

1' di lettura

Un ragazzo di circa 30 anni italiano è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d'en Bossa. Lo riferiscono a LaPresse fonti della Guardia Civil spagnola. Il Consolato italiano a Barcellona sta seguendo il caso. L'aggressore è fuggito dopo aver colpito il giovane.

L'accoltellamento è avvenuto intorno alle 16. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e hanno cercato di rianimare il trentenne senza riuscirci. Il ragazzo è morto poco dopo le 17. La Guardia Civil di Ibiza sta indagando sul caso. Non è ancora chiaro il movente dell'aggressione.

A trovare il 30enne, secondo El Diario de Ibiza, è stata una donna che stava parcheggiando nella zona e che ha chiamato i soccorsi. L'uomo ferito si è accasciato al suolo in via Alzines, di fronte alla sede dell'associazione di quartiere e al bar El Campito, attualmente chiuso. Alcuni testimoni presenti sul posto hanno riferito al media locale di aver visto la vittima con altre due persone che parlavano una lingua straniera poco prima dell'incidente. Ha ricevuto una "pugnalata brutale", hanno commentato alcuni testimoni.  L'uomo sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo.

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