Iran, la guerra nel Golfo in diretta: Trump, "Cessate il fuoco finito? Non posso dirlo"

"Se il cessate il fuoco è finito? Non posso dirtelo. Se rispondessi a questa domanda diresti solo che quest'uomo non è abbastanza intelligente per essere il presidente degli Stati Uniti d'America". Così il presidente americano Donald Trump, intervistato al The Hugh Hewitt Show, ha commentato la crisi in Iran sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani, ha aggiunto parlando con Fox News, "saranno spazzati via dalla faccia della Terra" qualora navi statunitensi verranno prese di mira nello Stretto. "Gli Stati Uniti dispongono di basi in tutto il mondo. Sono in corso preparativi, tutte queste basi sono ben equipaggiate e pronte all'uso e, se sarà necessario, le utilizzerò". Di seguito le principali notizie di giornata:

Araghchi: "Gi Usa non tornino nel pantano. Project Freedom in un vicolo cieco" - "Gli eventi nello Stretto di Hormuz dimostrano chiaramente che non esiste una soluzione militare a una crisi politica". Lo scrive sul suo profilo X il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi. "Mentre i colloqui procedono grazie al generoso impegno del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero stare in guardia dal rischio di essere trascinati nuovamente in un pantano da chi nutre loro ostilità. Lo stesso vale per gli Emirati Arabi Uniti", scrive ancora Araghchi concludendo. Il Project freedom, ha scritto, "è un'operazione in un vicolo cieco"

Il capitano Kapoor: "Fermi da più di 2 mesi a Hormuz" - "La cosa peggiore di queste settimane assurde è l’incertezza", racconta il capitano Raman Kapoor al telefono via WhatsApp, grazie a un satellitare che li tiene connessi alla terraferma. Nel colloquio scritto con il Corriere della Sera, spiega: "Non sappiamo quando riusciremo a lasciare questo posto, ma finché la situazione non sarà davvero sicura, la nostra compagnia non ci darà l’ok per partire, e ha ragione". Sono due mesi e sei giorni che è bloccato a Hormuz, una volta al mese una piccola barca arriva sotto bordo con acqua, cibo, medicine e tutto ciò che serve per sopravvivere "in questa sospensione che assomiglia sempre di più a un esilio senza senso". Dice ancora Kapoor: "Non abbiamo mai avuto così tanta paura. Abbiamo visto centinaia di missili passarci sopra la testa. Abbiamo assistito ad attacchi contro navi anche vicine alla nostra".

La nave Maersk attraversa Hormuz "sotto scorta Usa"- La compagnia danese per il trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi, la Alliance Fairfax, ha attraversato lo Stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, battente bandiera statunitense, era bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra lo scorso 28 febbraio. "La nave ha lasciato il Golfo Persico scortata da mezzi militari statunitensi" il 4 maggio, ha dichiarato la Maersk in un comunicato. "Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi", prosegue la nota.

Cinque civili morti per il fuoco Usa contro imbarcazioni a Hormuz - Cinque persone sarebbero morte dopo che militari statunitensi hanno aperto il fuoco contro due imbarcazioni civili, scambiate per motoscafi del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. Lo ha affermato l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando una fonte militare. Il capo del Comando centrale degli Stati uniti (Centcom) Brad Cooper, aveva affermato in precedenza che sei piccole imbarcazioni, su un totale compreso tra 20 e 40 dispiegate dall'Iran per molestare navi mercantili nello Stretto di Hormuz, erano state ieri "eliminate".