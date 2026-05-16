Maldive, "la bombola era a zero, vuota": il sospetto inquietante sui sub morti

Il dettaglio più inquietante della tragedia avvenuta alle Maldive, come riporta ilCorriere , è quello della bombola d’ossigeno trovata completamente vuota accanto al corpo di Gianluca Benedetti. Il subacqueo italiano, 44 anni, è stato recuperato nella seconda di tre grotte collegate a circa 50 metri di profondità. Gli investigatori considerano questo elemento decisivo per ricostruire quanto accaduto ai cinque sub dispersi durante l’immersione.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se la bombola scarica sia stata la conseguenza di un’emergenza sott’acqua oppure il segnale di un problema tecnico precedente. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è infatti anche quella di un malfunzionamento delle bombole o di errori nella preparazione della miscela d’aria. Un elemento importante sarà rappresentato dai dati della compressione, che potranno chiarire come sono state caricate le attrezzature prima dell’immersione.

Anche il legale della famiglia di Federico Gualtieri ha dichiarato che la pista più plausibile sembra essere quella di una problematica legata alle bombole. Per questo motivo, il ritrovamento della bombola completamente vuota di Benedetti è diventato il punto centrale delle indagini aperte sia alle Maldive sia dalla procura di Roma.