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L'annuncio di Trump: "Il blocco navale di Hormuz sarà revocato. Presto la decisione finale"

venerdì 29 maggio 2026
L'annuncio di Trump: "Il blocco navale di Hormuz sarà revocato. Presto la decisione finale"

2' di lettura

 Gli Stati Uniti sospendono il blocco navale nello Stretto di Hormuz: lo ha annunciato il presidente Donald Trump sul suo social Truth, poco prima di "prendere parte a un vertice nella Situation Room per prendere una decisione definitiva". "Su altri punti, di ben minore importanza, è già stato raggiunto un accordo". Il presidente nel dettaglio ha scritto: "Le navi bloccate nello Stretto a causa del nostro straordinario e senza precedenti Blocco Navale, che ora verrà revocato, potranno iniziare il processo di 'ritorno a casa! Salutate le vostre mogli, i vostri mariti, i genitori e le famiglie da parte mia, il vostro Presidente preferito!". La notizia in realtà figura a metà di un lungo post, preceduto dalla lista dell richieste per il governo di Teheran: "L'Iran- scrive ancora Trump - deve accettare di non possedere mai un'arma nucleare o una bomba atomica.

Lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo illimitato in entrambe le direzioni. Tutte le mine acquatiche (bombe), se presenti, saranno neutralizzate (abbiamo già rimosso, tramite detonazione, numerose mine di questo tipo con i nostri potenti dragamine sottomarini. L'Iran completerà l'immediata rimozione e/o detonazione di tutte le mine rimanenti, che non saranno molte!)".

Poi l'inquilino della Casa Bianca continua: "Il materiale arricchito, talvolta chiamato 'polvere nucleare', sepolto in profondità sotto terra, ricoperto da montagne virtualmente crollate a causa del nostro potente attacco con i bombardieri B2 di 11 mesi fa, verrà riportato alla luce dagli Stati Uniti (che, come concordato, sono l'unico Paese, insieme alla Cina, ad avere la capacità meccanica per farlo!), in stretto coordinamento e collaborazione con la Repubblica Islamica dell'Iran e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e verrà distrutto. Non ci sarà alcuno scambio di denaro, fino a nuovo avviso"

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donald trump
stretto di hormuz

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