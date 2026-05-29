Lukashenko insulta Meloni e l'Italia: "Non può mediare, è una donna"

Un insulto e una crisi diplomatica in un colpo solo. Nel mirino c'è l'Italia. Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha esortato il presidente francese, Emmanuel Macron, ad assumere la leadership di un dialogo di pace sull'Ucraina, sostenendo che non si possa "lasciare questo peso a una donna come la premier italiana" Giorgia Meloni.

Lo ha raccontato lo stesso Lukashenko ai giornalisti ad Astana, riferendo i dettagli di una telefonata avuta con il capo dell'Eliseo il 24 maggio. Secondo il presidente bielorusso, durante il colloquio si è discusso anche della guerra in Ucraina e dei rischi di un eventuale coinvolgimento diretto della Bielorussia al fianco della Russia. Lukashenko ha raccontato di aver invitato Macron a incontrare lui e il presidente russo Vladimir Putin a Minsk per avviare un confronto diretto sul conflitto. "

Gli ho detto che oggi è lui la figura principale e la forza trainante in Europa", ha affermato Lukashenko, aggiungendo che i leader europei più giovani dal punto di vista politico come il britannico, Keir Starmer, ed il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, non sono nella posizione di guidare questo processo. Da qui il riferimento al governo di Romaa: "In Italia c'è una donna primo ministro. Vuoi davvero lasciare questo peso a una donna?", ha detto il leader bielorusso a Macron.