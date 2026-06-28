La tregua è a rischio: droni contro navi Usa a Hormuz. Teheran attacca Kuwait e Bahrain

Torna alta la tensione tra Usa e Iran. "La Repubblica Islamica dell'Iran ha lanciato almeno quattro droni contro navi in transito nello Stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Sono stati riportati danni, ma la nave ha potuto proseguire la navigazione. Noi abbiamo abbattuto altri tre droni. Ovviamente, si tratta di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco". Lo scrive Donald Trump su Truth.

Intanto il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha confermato di aver condotto attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello Stretto di Hormuz, in risposta all'azione di Teheran contro la petroliera commerciale Kiku. In una nota, il Centcom ha precisato che i raid hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. "Dopo gli attacchi americani di venerdì in risposta all'offensiva iraniana contro la nave Ever Lovely, all'Iran è stata offerta l'opportunità di rispettare l'accordo di cessate il fuoco - si legge nella nota del Centcom - tuttavia, il Paese ha scelto di non farlo quando ieri ha lanciato un drone contro la petroliera Kiku". Il transito delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz prosegue. Le forze Usa rimangono vigili, letali e pronte all'azione, sottolinea ancora il Comando Centrale americano.

Infine Donald Trump ha avvertito l'Iran che "non esisterà più" se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. "Gli aerei degli Stati Uniti hanno appena colpito depositi iraniani di missili e droni, nonché postazioni radar costiere, per aver violato l'accordo di cessate il fuoco... ancora una volta!", scrive il presidente americano su Truth confermando quanto annunciato dal Comando centrale Usa. "È molto probabile che non impareranno mai la lezione! Potrebbe arrivare un momento in cui non saremo più in grado di usare la ragione e saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera che abbiamo avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere!", ha avvertito Trump.