Attentato a Montecarlo: nel mirino l'oligarca Ermolaev,. Alberto di Monaco: "Sotto choc"

Tre persone di una stessa famiglia ucraina sono rimaste ferite, due in modo grave, questa sera nel Principato di Monaco a causa di un'esplosione provocata da un "atto doloso".

L'attentato è avvenuto intorno alle 21 in un edificio residenziale in Rue du Révérend Père Louis Frolla, lungo il confine con la Francia. I feriti sono una coppia tra i 50 e i 60 anni (entrambi in pericolo di vita) e il figlio 13enne, che ha riportato ferite meno gravi. Si tratta della famiglia dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev di Kiev. Secondo le autorità, qualcuno ha lasciato una borsa o un pacco contenente un ordigno esplosivo (con bulloni e pallini) nell'atrio dell'edificio. Il ministro di Stato Christophe Mirmand ha parlato di "probabile attentato". Le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria delle Alpi Marittime, con rinforzi da Nizza e Mentone.

È stata diffusa anche una foto del sospetto. Vadim Ermolaev è soggetto a sanzioni ucraine dal dicembre 2023, volute dal presidente Zelensky, per aver continuato attività di commercio di alcolici in Crimea, territorio occupato dalla Russia.Il principe Alberto II ha definito l'episodio "un crimine efferato" e "uno shock per l'intera comunità monegasca", ribadendo che Monaco resterà "unita e determinata di fronte alla violenza e alla criminalità". Anche il sindaco di Nizza Eric Ciotti ha espresso solidarietà.