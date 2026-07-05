Marine Le Pen, "aria condizionata per tutti i francesi": la bomba elettorale e sinistra in tilt

Climatizzatori come se non ci fosse un domani. Non ci troviamo tra le pagine di Incubo ad aria condizionata, il capolavoro dello scrittore statunitense Henry Miller che in piena Seconda Guerra Mondiale criticava la società a stelle e strisce, ma nel riciclo delle polemiche. Perché quel cassone bianco nelle case degli italiani e degli europei crea sollievo alterno a pruriti. In Francia ci stanno facendo già campagna elettorale.

Marine Le Pen abbassa i gradi. «Un grande piano - invoca la numero uno del Rassemblement national per il condizionamento dell’aria, a partire da scuole e case di riposo». Dall’altra parte finestre spalancate e Jean-Luc Mélenchon, capopopolo de La France insoumise, alla ricerca dello spiffero. «Installare condizionatori ovunque non farebbe che aggravare la crisi climatica».

E ci tocca quindi restare a boccheggiare oppure possiamo cercare sollievo contro la canicola? La Le Pen affretta il passo e si prenota per le estati a venire. Lancerà il suo piano «già dal nostro arrivo al potere» e una goccia di sudore freddo cola sulla schiena della sinistra transalpina. Tanto da spingere Marine Tondelier, segretario nazionale di Les Écologistes, ad accusare l’esponente di Rn di avere come unico «programma ecologico l’acquisto di condizionatori».

La nuova frontiera della battaglia politica tra destra e sinistra nel destino di idraulici ed elettricisti, o meglio tecnici frigoristi, che installano condizionatori. Da una parte, così come in Italia, il diritto alla frescura dall’altra i martiri della canicola ovvero i progressisti. Con qualche eccezione. Perché la dem Paola De Micheli ha fatto outing dicendo che usa «l’aria condizionata a casa solo la sera». Dolore tremendo dolore, ma vuoi mettere leggere Libero armato di climatizzatore?