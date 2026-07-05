Donald Trump, il discorso del 4 luglio: "Comunismo cancro da estirpare subito"

Il presidente Donald Trump, nel suo discorso per i 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti, è tornato più volte ad attaccare il comunismo. "L'America non sarà mai un Paese comunista: non accadrà", ha detto alle migliaia di persone riunite al National Mall di Washington.

"Il comunismo è perdente, e lo sarà sempre", ha aggiunto. "I nostri combattenti non hanno affrontato il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo per poi vedere quella minaccia rialzare la sua brutta testa proprio qui, in America. Non lo permetteremo", ha proseguito Trump. "Ci piace fermare una minaccia del genere immediatamente", ha aggiunto, sostenendo che è "come un cancro: bisogna estirparlo, bisogna estirparlo in fretta".

"Saremo sempre in cima", ha quindi promesso Trump. "Non lasceremo mai che il nostro Paese cada. Saremo sempre i migliori". Il capo della Casa Bianca non ha parlato di sé tanto quanto fa nei suoi soliti comizi. Tuttavia, ha trovato il tempo per una battuta sull'aspirazione a un terzo mandato presidenziale e sulla "generazione più grande" della Seconda Guerra Mondiale. "Sono la generazione più grande", ha affermato Trump. "Odio ammetterlo, ma lo sono".

Il presidente ha parlato a lungo della potenza militare Usa, ripetendo che le forze armate iraniane sono state "annientate" durante la guerra di quest'anno. "L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro Paese sta vincendo di nuovo", ha detto parlando dal palco sul National Mall, esortando il Congresso ad approvare la legge che impone l'identificazione degli elettori e limiti il ricorso al voto per corrispondenza, nota come "Save America Act", attualmente bloccata al Campidoglio. "Non ci sarà il voto per corrispondenza", ha previsto Trump, salvo alcune eccezioni legate a malattia o disabilità.

Nel corso del discorso, il tycoon ha evocato gli eroi americani, da Davy Crockett ai fratelli Wright, fino ai Marines che combatterono a Iwo Jima, presentando sul palco l'equipaggio della navicella spaziale Artemis II: "Andremo sulla Luna e da lì proseguiremo verso Marte". "La bandiera a stelle e strisce ha già relegato falce e martello nell'oblio in passato, e lo farà di nuovo se necessario", ha detto Trump, collegando la Guerra Fredda all'attualità: ha sostenuto che il comunismo ha mostrato "il suo volto orribile proprio qui in America", aggiungendo: "È come un cancro: bisogna estirparlo, e bisogna farlo in fretta". Trump ha invitato sul palco i veterani per rendere omaggio a bandiere storiche. Una bandiera sventolò durante il D-Day, ha raccontato; un'altra, ha aggiunto, fu drappeggiata sulla bara di Abraham Lincoln.