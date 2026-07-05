L’Oms inventa i morti. E costa 2 miliardi all’anno...

«Cinque morti per il caldo in Italia in sole 24 ore». Lo dice l’Oms. Il Ministero della Salute italiano risponde: «Non ci risulta». L’Oms precisa: «Ci siamo basati su notizie pubblicati dai media italiani il 25 luglio». Si lo so è una storia triste ma qualcuno deve pur raccontarla. Nel frattempo i vari Bonelli&Fratoianni imperversano rilanciando l’allarme e i giornali rilanciano a loro volta l’Oms che a sua volta li aveva rilanciati. «Che al mercato mio padre comprò».

Avrebbe cantato Branduardi nella sua iconica Alla fiera dell’est. Sono gli alert globali di Oms. Ricordate hantavirus o ebola? Ecco, appunto. Ma noi dell’Oms di preciso che dobbiamo farcene? Il senatore Claudio Borghi della Lega qualche risposta l’ha data in un post dell’11 febbraio 2024. Oltre tre milioni di visualizzazioni.

Virale quasi come il covid. Ed il governo Meloni sull’onda di quella polemica ha saggiamente deciso di non dare il suo appoggio all’approvazione del nuovo trattato pandemico che l’Oms aveva in serbo di approvare unitamente alla modifica del Regolamento Sanitario Internazionale. Un modo come un altro per l’Oms di acquisire più poteri a detrimento degli stati membri. E quando l’Oms acquisirebbe questi poteri?

Quando lei dichiara l’emergenza. Con i criteri che abbiamo visto con il caldo. Allora stiamo freschi. I due principali finanziatori dell’Oms sono Bill&Melinda Gates Foundation assieme a Gavi Alliance che a sua volta dipende sempre dalla prima.

VIRUS

L’organizzazione che sviluppa vaccini per combattere i virus. E di virus il Guglielmo Cancelli se ne intende come sanno gli utilizzatori di pc a sistema operativo Windows. 1,5 miliardi di dollari in tutto nel biennio 2024-2025. Quasi il 50% del budget totale. «Un terzo del bilancio dell’Oms, oltre un miliardo di dollari (4,2 miliardi di dollari il bilancio per il biennio 2026–2027, ndr), va negli stipendi del personale sparso in sedi faraoniche in tutto il mondo» riportava Borghi «e lo stipendio medio è 120mila euro completamente esentasse».

Medio significa che ci stanno dentro anche i fattorini. Fate un po voi. E tutto questo per leggere sui giornali che fa caldo e poi emettere un report in cui si dice che fa caldo. Un altro terzo abbondante del bilancio Oms va in consulenze, strumento del tutto opaco per pagare a discrezione persone e organizzazioni in tutto il mondo. Soldi pubblici (e privati) che finiscono in un buco nero senza alcun controllo democratico.

Borghi rilevava come la spesa in viaggi in giro per il mondo a carico dell’Oms è di 160 milioni di dollari a fronte di una spesa per medicine e apparecchiature mediche (finalmente qualcosa di medico e sanitario evviva) in Africa è di soli 45 milioni di dollari. «L’Oms spende per l’Africa una cifra minore del bilancio del comune di Urbino» chiosava malefico il senatore leghista. E il direttore Oms, Tedros Ghebreyesus? Comunista dell’Etiopia già ministro della salute e casualmente transitato nel board di Gavi. Ma va?

L’Italia contribuisce con circa 30-35 milioni di dollari ogni anno mentre gli Usa stanno lasciando questo manicomio grazie alla graduale rivisitazione di tutta la montagna di sprechi compresi nel programma Usaid. Ma l’Oms almeno avrà fatto luce sulle vere cause del Covid? Spoiler: no. Ci sono ampie documentazioni in proposito. Nel febbraio 2023, l’Oms ha interrotto le ricerche sull’origine del Covid-19. La fase due dell’indagine è stata abbandonata. Motivazione ufficiale: «La politica in tutto il mondo ha ostacolato i progressi». Traduzione simultanea: la Cina si è chiusa a riccio dopo che nel report del marzo 2021 era stata menzionata, seppur come «altamente improbabile», l’ipotesi della fuoriuscita del virus dal Wuhan Institute of Virology.

Sintesi: dà i numeri sui morti da caldo leggendo i giornali, sulle origini del Covid si ferma davanti a Pechino, è finanziata da Gates, vorrebbe imporre i propri poteri con trattati e regolamenti vincolanti, paga stipendi d’oro esentasse e si abbandona a spese folli mentre in Africa per le medicine spende meno di un comune italiano... Ma noi, di preciso, qui dentro che ci stiamo a fare?