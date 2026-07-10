Donald Trump, "nuovo piano per ucciderlo": il tam tam nelle ore della crisi di Hormuz

Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è crollato in seguito alla ripresa delle violenze nella regione. Lo scrive la società Lloyd's: "Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è diminuito drasticamente in seguito all'ultima escalation tra Stati Uniti e Iran". Secondo quanto riportato, il transito di navi tracciabili lungo la rotta omanita coordinata dagli Stati Uniti si sta "di fatto bloccando" in seguito all'ultimo violento scontro.

"I media statali iraniani sostengono che il transito attraverso lo Stretto di Hormuz sia consentito solo lungo le rotte designate dall'Iran. REALTÀ: L'Iran non controlla lo Stretto di Hormuz. Dall'inizio di maggio, le forze statunitensi hanno contribuito a garantire il transito sicuro di oltre 800 navi commerciali e 380 milioni di barili di greggio attraverso questo vitale corridoio commerciale internazionale", scrive intanto l'Us Central Command su X, mentre la Casa Bianca deve affrontare un nuovo allarme sicurezza per il presidente.

Israele ha infatti condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Donald Trump, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza dei fatti. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui questa informazione segnerebbe un'escalation nella guerra tra Washington e l'Iran. Da anni - scrive il quotidiano americano - l'Iran ha promesso apertamente di vendicarsi di Trump per l'assassinio di Qassem Soleimani , un alto generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, avvenuto durante il primo mandato del presidente. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, Trump aveva fatto riferimento a minacce alla sua vita. "Vogliono eliminare il leader degli Stati Uniti, cioè me", ha detto. "Sono in tutte le liste. Ho visto stamattina che sono in ognuna di esse. E finora, credo di essere stato un po' fortunato, ma forse non durerà a lungo".

Nelle ultime settimane i rapporti tra Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono incrinati a causa di divergenze di interessi sulla continuazione della guerra con l'Iran. Netanyahu ha sostenuto la necessità di continuare gli attacchi contro l'Iran e di raggiungere ulteriori obiettivi bellici. Trump ha cercato una via d'uscita dal conflitto, citando la preoccupazione che possa far crollare l'economia globale. Secondo quanto riferito dall'ufficio del primo ministro israeliano, Trump e Netanyahu hanno parlato ieri e hanno concordato di proseguire il "coordinamento tra i due Paesi". Trump ha inoltre aggiornato Netanyahu sulle recenti attività statunitensi nel Golfo, si legge nella dichiarazione.