Hormuz, Trump cambia tutto: "Niente pedaggio del 20%, accordi di investimento con i Paesi del golfo"

Il presidente americano, Donald Trump, sostiene che lo Stretto di Hormuz è aperto, che il blocco navale vale solo per le navi dirette verso e o in partenza da porti iraniani e che il pedaggio ventilato ieri pari al 20% del valore delle merci cargo in passaggio dalla via d'acqua può essere sostituito da accordi di investimento da parte dei paesi del Golfo.

In un post su Truth Social, Trump ha scritto: "Il petrolio sta fluendo come mai prima d'ora, grazie al fantastico potere dell'esercito degli Stati Uniti". Secondo il leader Usa "lo Stretto di Hormuz è aperto a tutti i traffici navali tranne che all'Iran - e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e maligna, che li sta portando sulla strada della distruzione totale. Avremo pertanto un blocco completo, ma solo sulle navi che vanno e vengono dai porti iraniani o che trasportano qualsiasi cosa riguardi merci iraniane". Trump ha poi aggiunto che "sulla base di conversazioni altamente produttive con la leadership del Medio Oriente, ho deciso di sostituire la commissione di rimborso del 20% degli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo faranno negli Stati Uniti".