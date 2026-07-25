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Attentato a Berlino, auto sulla folla al Gay Pride: almeno un morto

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sabato 25 luglio 2026
Attentato a Berlino, auto sulla folla al Gay Pride: almeno un morto

1' di lettura

Il Christopher Street Day (CSD), la tradizionale manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+ che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone a Berlino, è stato interrotto con effetto immediato dopo un grave incidente avvenuto nella serata di sabato. Almeno una persona sarebbe stata uccisa. Come riportano Bild e Der Spiegel, la polizia di Berlino ha confermato un "importante intervento" nell’area del Tiergarten, dove agenti e soccorritori stanno assistendo diverse persone rimaste ferite.

Secondo un portavoce della polizia, le prime indagini indicano che un’auto potrebbe essere finita contro la folla. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22, nei pressi della Lennestrasse. Al momento non è stato comunicato il numero dei feriti né sono stati diffusi dettagli sulle loro condizioni. Anche la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Pochi minuti dopo l’incidente, gli organizzatori hanno annunciato sui social l’interruzione della manifestazione, invitando i partecipanti a lasciare l’area in modo ordinato.

"Vi preghiamo di abbandonare la zona con calma e ordine. Evitate la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate l’area in direzione della stazione centrale", hanno scritto gli organizzatori del CSD in un messaggio pubblicato su Instagram. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e verificare l’esatta dinamica dei fatti.

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