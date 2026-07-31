Arabia Saudita, rumors sulla "grande offensiva militare": operazione di terra, si ribalta il Medio Oriente

L'Arabia Saudita si sta preparando a una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse via terra nello Yemen centrale.

Lo scrive il quotidiano britannico Guardian, che cita fonti yemenite. Le forze saudite sono state viste ritirarsi dalla parte orientale dello Yemen, in quella che potrebbe essere una preparazione per un'offensiva di terra, riporta il quotidiano che ricorda anche come al tempo stesso, Riad stia cercando di organizzare una coalizione navale per proteggere il traffico marittimo dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandab.

Dopo Israele e Stati Uniti, dunque, il Medio Oriente trova un nuovo attore militare intenzionato a indebolire l'Iran colpendo un suo proxy.

Il 20 luglio gli Houthi hanno annunciato il blocco navale per le navi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso e da allora hanno rivendicato diversi attacchi contro navi mercantili legate a Riad. L'Arabia Saudita dal canto suo ha risposto con raid aerei assieme agli Stati Uniti, contro quelle che ha definito installazioni militari Houthi utilizzate per minacciare il traffico marittimo commerciale.

Nel frattempo il portavoce del governo iracheno, Haider Al-Aboudi, ha dichiarato che Baghdad "non ha concesso alcuna autorizzazione" a lanciare attacchi in territorio iracheno, dopo che il presidente americano Donald Trump ha affermato che i raid sauditi-americani di due giorni fa erano stati "coordinati con il governo iracheno". In un'intervista in tv riportata dall'agenzia di stampa Ina, Al-Aboudi ha precisato che il governo è stato informato degli attacchi alle 2.50 del mattino e che il premier e comandante in capo delle Forze armate Ali Falih Al-Zaidi, appena rientrato dalla visita in Turchia, ha immediatamente convocato una riunione di emergenza.