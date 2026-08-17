Nicola Maggiotto, il retroscena sul pestaggio: "Quando hanno capito che eravamo italiani..."

A Barcellona, una vacanza si è trasformata in una tragedia per Nicola Maggiotto, 21 anni, aggredito insieme agli amici e ora ricoverato in gravi condizioni. Il giovane è ancora incosciente e, secondo i medici, avrebbe riportato danni neurologici.

A raccontare l’accaduto è Giuseppe, amico di Nicola, che quella sera si trovava con lui. “Poco dopo le 22 stavamo facendo la scalinata per andare a prendere il taxi. Fuori dal locale dove eravamo stati abbiamo incontrato dieci, quindici ragazzi. Stavamo parlando tranquillamente con loro, un po’ bevuti, un po’ in inglese, un po’ in spagnolo, non riuscivamo a capire bene di dove fossero. Ricciolini, scuri, ci sembravano nordafricani”.

Secondo il suo racconto, il gruppo avrebbe cambiato atteggiamento dopo aver capito che erano italiani: “Parlavamo dei mondiali di calcio, perché la Spagna ha vinto. Ma non ricordo bene. Quando ci hanno sentito parlare e hanno capito che eravamo italiani hanno cambiato atteggiamento”. Giuseppe precisa però di non ritenere che l’aggressione sia stata motivata dalla nazionalità, anche se “sicuramente sono cambiati, sembrava che ci prendessero in giro”.

La situazione è degenerata quando Nicola ha iniziato a discutere con uno dei ragazzi. Poi, durante la colluttazione, un secondo giovane lo avrebbe colpito violentemente: “un colpo forte, dietro la nuca”, facendolo cadere e perdere conoscenza.

“Se Nicola fosse stato da solo, probabilmente non sarebbe nemmeno tra noi”, ha raccontato Giuseppe. Le condizioni del 21enne restano gravissime.