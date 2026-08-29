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Spagna, morti nella vasca idromassaggio nella villa del resort

sabato 29 agosto 2026
Spagna, morti nella vasca idromassaggio nella villa del resort

1' di lettura

Quella che doveva essere una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia a Cullera, sulla costa spagnola. Una coppia di turisti, una donna irlandese di 45 anni e un uomo neozelandese di 50, è stata trovata senza vita nella vasca idromassaggio della villa presa in affitto all'interno di un resort esclusivo. A fare la macabra scoperta sono stati i due figli adolescenti della coppia, che, non riuscendo a trovare i genitori nella villa, li hanno cercati fino a trovarli nella jacuzzi. In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato un possibile duplice omicidio, anche a causa di alcune escoriazioni sui corpi e di tracce di sangue individuate sui bordi della vasca.

Gli esami autoptici hanno però escluso una morte violenta: non sono state riscontrate ferite mortali e, al momento, non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. La causa esatta dei decessi resta comunque da chiarire e sarà determinante l'esito degli esami tossicologici.

Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di una tragica sequenza di eventi. La donna potrebbe aver avuto un malore o essere stata vittima di un problema legato all'impianto della jacuzzi, finendo in acqua. Il compagno avrebbe quindi tentato di soccorrerla, riportando probabilmente le escoriazioni e le ferite osservate sulla scena, per poi morire a sua volta. Tra le ipotesi al vaglio anche una possibile intossicazione legata a un guasto dell'impianto di aspirazione.

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