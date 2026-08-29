Spagna, morti nella vasca idromassaggio nella villa del resort

Quella che doveva essere una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia a Cullera, sulla costa spagnola. Una coppia di turisti, una donna irlandese di 45 anni e un uomo neozelandese di 50, è stata trovata senza vita nella vasca idromassaggio della villa presa in affitto all'interno di un resort esclusivo. A fare la macabra scoperta sono stati i due figli adolescenti della coppia, che, non riuscendo a trovare i genitori nella villa, li hanno cercati fino a trovarli nella jacuzzi. In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato un possibile duplice omicidio, anche a causa di alcune escoriazioni sui corpi e di tracce di sangue individuate sui bordi della vasca.

Gli esami autoptici hanno però escluso una morte violenta: non sono state riscontrate ferite mortali e, al momento, non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. La causa esatta dei decessi resta comunque da chiarire e sarà determinante l'esito degli esami tossicologici.

Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di una tragica sequenza di eventi. La donna potrebbe aver avuto un malore o essere stata vittima di un problema legato all'impianto della jacuzzi, finendo in acqua. Il compagno avrebbe quindi tentato di soccorrerla, riportando probabilmente le escoriazioni e le ferite osservate sulla scena, per poi morire a sua volta. Tra le ipotesi al vaglio anche una possibile intossicazione legata a un guasto dell'impianto di aspirazione.