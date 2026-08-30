Svizzera, spari a un rave party vicino a Zurigo: "Morta una ragazza italiana di 22 anni"

Una notte di festa si è trasformata in tragedia ad Aarau, in Svizzera, dove una sparatoria durante un rave party ha provocato la morte di una ragazza italiana di 22 anni e il ferimento di altre cinque persone, alcune delle quali in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, nella zona di Schachen, dove erano attese circa 3.500 persone.

Gli autori della sparatoria non sono ancora stati identificati né fermati. La polizia ha avviato una vasta operazione per rintracciarli e chiarire la dinamica dell’accaduto. "Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte nella zona di Schachen, ad Aarau, hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti", ha comunicato la polizia, precisando che "eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti".

Tra i presenti, diversi hanno inizialmente pensato che i colpi fossero fuochi d’artificio. Un testimone ha raccontato al sito Blick: "Alle 2.30 la musica si è interrotta improvvisamente e, dopo uno o due minuti, ho sentito degli spari. Pensavo fossero fuochi d'artificio e non ci ho dato peso".

Poco dopo, però, la situazione è precipitata. Il testimone ha visto una donna colpita e ha tentato di soccorrerla: "Abbiamo cercato di rianimarla, ma è morta dissanguata davanti ai nostri occhi".

Secondo alcune testimonianze, una persona armata con un fucile d’assalto sarebbe poi fuggita verso il bosco. "Quando è arrivata la polizia, ci hanno portati tutti in una palestra vicina e ci hanno interrogati. Sono appena tornato a casa. È stato terribile", ha raccontato il partecipante.